Nuova ordinanza del sindaco Masci per il Coronavirus: stop a centri sociali e diurni, accessi controllati agli uffici comunali

Entrano in vigore alcune ordinanze comunali nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus, come previsto dal decreto del Governo di ieri 5 marzo.

Il dirigente del settore politiche sociali, Molisani, infatti, ha comunicato i seguenti provvedimenti:

sospensione dell’attività fino al 3 aprile dei Centri sociali e dei Centri diurni per la disabilità;

sospensione fino al 3 aprile di alcune attività del Centro servizi famiglie;

sospensione fino al 15 marzo delle attività rivolte ai bambini e ai ragazzi presso la Ludoteca comunale “Thomas Dezi” e il centro diurno “El Pelè” gestito dalla Caritas, e altre di doposcuola previste dai Servizi sociali

Inoltre, per quanto riguarda gli accessi agli uffici comunali, il sindaco Masci chiede ai cittadini di mettere in atto alcune raccomandazioni e l'attivazione di alcune misure cautelative: