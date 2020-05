Torna l’orario continuato in due uffici postali di Pescara, ecco quali

Torna l’orario continuato in due uffici postali di Pescara. Da lunedì 25 maggio, infatti, le sedi di Pescara 1 (via Monti) e Pescara 2 (via Carducci) saranno aperti dal lunedì al venerdì fino alle 19.05, mentre il sabato la chiusura avverrà alle 12.35 e sarà sempre necessario essere muniti di guanti e mascherina.

Ricordiamo che in città, con orario continuato, sono disponibili anche gli uffici postali di:

Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele)

(corso Vittorio Emanuele) Pescara 3 (viale D’Annunzio)

(viale D’Annunzio) Pescara 4 (via Cavour)

(via Cavour) Pescara 5 (via Passolanciano)

(via Passolanciano) Pescara 8 (via Verrotti)

Invece, con apertura fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli sportelli di: