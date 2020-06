Fioriti del Cruc Abruzzo segnala: "Orari errati degli autobus sulla app di Tua"

Buona la gestione del distanziamento sociale e dei passeggeri sui mezzi pubblici Tua, ma errori e problemi legati alla app. A segnalarlo è Donato Fioriti, presidente associazione consumatori contribuenti Abruzzo dopo le segnalazioni ricevute dall'operatore addetto al settore trasporti dell'associazione.

Se, infatti, non sono emerse particolari criticità per il distanziamento sociale negli autobus che viene rispettato anche grazie ai display che indicano se la capienza massima è stata raggiunta, ieri invece venivano riportati in modo errati degli orari, come ad esempio l'ultimo autobus per Montesilvano da Pescara Centrale alle 19,30 quando ve ne sono due in partenza da aeroporto alle 19,30 e 20,05 (linea 38) e un altro da Pescara Centrale alle 20,00 (linea 2/).

Fioriti inoltre fa sapere che per i treni dell'ex Sangritana vengono indicati gli orari ma non è possibile acquistare il biglietto a differenza di quanto accade con gli autobus:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo sicuri che Tua saprà recuperare queste défaillance e risolvere questo disagio, per i bene comune dei cittadini”.