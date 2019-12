Gli orari e le chiusure degli uffici, laboratori, reparti Asl e del Cup di Pescara per il mese di dicembre

In occasione delle festività natalizie, la Asl ha comunicato le variazioni per gli orari d'apertura e giorni di chiusura degli uffici, servizi e reparti di competenza a Pescara e provincia. Modifiche anche per gli orari del Cup.

In particolare, il Cup ospedaliero e servizio prenotazione intramoenia sarà aperto:

dal 23 dicembre al 03 Gennaio 2020, dal lunedì al venerdì, orario 8.00-19.00; sabato orario 8.00-13.00

il 24 e il 31 dicembre chiuso nel pomeriggio, orario 8.00-13.30

L'accettazione del pronto soccorso, nei giorni del 24 e 31 dicembre sarà aperta dalle 7 alle 12,30, mentre il laboratorio analisi dell'ospedale dal 23 al 31 dicembre sarà chiuso nel pomeriggio, con orario 7,30 - 12,30.

Sedi Cup del Cers di Pescara Nord, dell’Area Distrettuale Metropolitana (Montesilvano; Città Sant’Angelo, Cepagatti e Pianella) e Sede Cup di Penne resteranno chiuse il 24 e 31 dicembre nel pomeriggio.

Le sedi Cup dei Cers di Popoli e Scafa saranno chiuse il 23, 30 dicembre e 2 gennaio nel pomeriggio; la sede CUp del Cers di Pescara Sud sarà chiusa il pomeriggio del 24 dicembre mentre la sede Cup del Cers di Spoltore sarà chiusa il pomeriggio del 30 dicembre.