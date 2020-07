Cambiano gli orari di apertura al pubblico per i locali, ecco le novità. Nel tardo pomeriggio di oggi, 1° luglio, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha infatti emesso una nuova ordinanza che disciplina e determina quando le attività commerciali, artigianali e produttive potranno accogliere la clientela. Il provvedimento ha valenza immediata, fino al 31 luglio.

MOVIDA - Iniziamo dalle 2 aree della movida cittadina, vale a dire: centro e Pescara Vecchia. I pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie) potranno aprire:

dalla domenica al giovedì, dalle ore 6 alle ore 00:30 del giorno successivo

dal venerdì al sabato, dalle ore 6 alle ore 1.30 del giorno successivo

​Le zone interessate sono quelle limitrofe al mercato Muzii (via Battisti - via Piave - via Mazzini - via Forti - via Goito - via Curtatone - via De Cesaris - via Minghetti - via Poerio - piazza Santa Caterina - via Quarto dei Mille - via De Amicis - piazza Muzii) e quelle situate nella zona del centro storico (via delle Caserme - largo dei Frentani - via dei Bastioni - corso Manthonè - via Catone - via Corfinio - via Petronio - via Flaiano - piazza Unione - piazza Garibaldi).

ALTRE ZONE/STABILIMENTI BALNEARI - Per quanto riguarda i pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande nelle altre zone della città e negli stabilimenti balneari del lungomare, è consentita l’apertura delle attività in queste fasce orarie:

dalla domenica al giovedì, dalle ore 6 alle ore 1 del giorno successivo

dal venerdì al sabato, dalle ore 6 alle ore 2 del giorno successivo

Per quei lidi balneari che siano in possesso dell’autorizzazione all’intrattenimento danzante, in deroga è consentita l’apertura:

sabato dalle ore 6 alle ore 3 del giorno successivo

in altro giorno della settimana a scelta dell’esercente, dalle ore 6 alle ore 3 del giorno successivo, previa comunicazione a mezzo pec con almeno 48 ore di preavviso al comando di polizia municipale e al Suap del Comune

GELATERIE E AFFINI - Per quanto riguarda le attività artigianali in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (gelaterie, pasticcerie e cornetterie) e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono consentiti i seguenti orari:

dalla domenica al giovedì, dalle ore 6 alle ore 2 del giorno successivo

dal venerdì al sabato, dalle ore 6 alle ore 3 del giorno successivo

ESTESTI E PARRUCCHIERI - Infine, per ciò che concerne le altre attività commerciali che effettuano vendita al dettaglio, fatta salva la disciplina ordinaria sugli orari per la media e grande distribuzione, e le altre attività artigianali (estetisti, parrucchieri etc.), è consentita l’apertura: