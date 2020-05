Scattano i nuovi orari di apertura a Città Sant'Angelo: pub, bar e ristoranti aperti fino all'una

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha emanato la delibera che regola gli orari d'apertura e chiusura delle attività commerciali, locali ed esercizi pubblici nella cittadina angolana. Gli orari saranno in vigore fino al 2 giugno prossimo. Per i ristoranti, pub, gelaterie, pizzerie, bar, pasticcerie e gelaterie apertura dalle sei all'una.

Per attività di commercio al dettaglio ambulante con somministrazione di alimenti e bevande, apertura dalle 6 alle 24. Infine per tutte le attività artigianali come acconciatori ed estetisti ed attività commerciali al dettaglio apertura dalle 8 alle 21.

