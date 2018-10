Torna l'ora solare, ecco quando ci sarà il cambio delle lancette

Bisognerà spostare l'orologio indietro di un'ora nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre. Il nuovo orario resterà in vigore (forse per l'ultima volta) fino alla fine di marzo 2019. Potremo dormire un'ora in più, ma avremo un'ora di luce in meno