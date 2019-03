Torna l'ora legale, orologi avanti di un'ora: ecco la data

La notte fra il 30 ed il 31 marzo si dormirà un'ora di meno. Torna infatti l'ora legale con gli orologi che, a partire dalle 2 del mattino, dovranno essere spostati un'ora avanti.

In questo modo, nei mesi primaverili ed estivi avremo un'ora di luce in più. Proprio il cambio di orario è stato al centro di numerose discussioni e dibattiti negli ultimi mesi, con l'Unione Europea che stava valutando la possibilità di abolire l'ora solare mantenendo sempre l'ora legale, che garantirebbe più luce di sera ma un'ora in meno al mattino.

A seguito anche di una consultazione pubblica in cui una netta maggioranza era a favore dell'abolizione dell'ora legale, la Commissione Europea ha deciso per ora di congelare qualsiasi decisione.