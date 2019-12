Forze dell'ordine in borghese per prevenire i furti e più telecamere, al via l'operazione "Spoltore sicura"

Un’attività di prevenzione dei furti in abitazione con carabinieri e polizia municipale che intensificheranno, anche con l’impiego di personale in borghese, i servizi di controllo del territorio e nuove telecamere di videosorveglianza.

Questi i due assi dell'operazione "Spoltore Sicura" messa a punto nel corso di una riunione tra il sindaco Luciano Di Lorito, il comandante dell'Arma locale Enrico Bicocca e il comandante della polizia locale Panfilo D'Orazio.

Nel corso dell'incontro è stata affrontata la tematica relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica della comunità, in particolare si è discusso sul funzionamento del sistema di videosorveglianza che a breve sarà potenziato con l’implementazione di ulteriori telecamere, che permetteranno di monitorare l’intero territorio spoltorese. Inoltre, con l’imminenza delle festività natalizie, è stata definita anche un’attività di prevenzione dei furti in abitazione nella quale l’Arma e la Polizia Municipale intensificheranno, anche con l’impiego di personale in borghese, i servizi di controllo del territorio.

Questo quanto spiega il luogotenente Bicocca:

«Quest'operazione è un segnale importante per Spoltore che pur essendo una cittadina sicura non deve abbassare il livello di attenzione e pertanto questa iniziativa sottolinea la incisiva presenza delle Istituzioni che opereranno per rendere il cittadino ancora più sicuro».

Questa, invece, la dichiarazione del primo cittadino: