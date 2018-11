"Operazione Nas" su Canale Nove, le 4 puntate con i carabinieri di Pescara

Sono state in totale quattro le puntate di "Operazione Nas", il programma televisivo in onda su Canale Nove, nelle quali sono stati protagonisti i carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara.

Le telecamere del format hanno seguito i militari dell'Arma, coordinati dal maggiore Domenico Candelli, in quattro distinti servizi messi in atto l'estate scorsa.

La prima puntata è stata trasmessa lo scorso 5 ottobre nel corso dell'episodio 25 della seconda stagione del programma. I carabinieri hanno fatto visita prima a una birreria sul lungomare nord del capoluogo adriatico e poi a un venditore ambulante.

La seconda puntata, l'episodio 26, è andata in onda l'8 ottobre scorso, e ha visto i militari dell'Arma impegnati in un'ispezione in uno stabilimento balneare del centro di Pescara insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

La terza puntata, l'episodio 27 trasmesso il 9 ottobre, ha visto le telecamere di Canale Nove seguire i militari dell'Arma in un controllo all'interno di un Bed&Breakfast della provincia.

La quarta e ultima puntata (l'episodio 28 della serie) con protagonisti i carabinieri del Nas di Pescara è andata in onda lo scorso 10 ottobre. Le immagini mostrano l'ispezione in un'azienda che si occupa di produrre arrosticini.

