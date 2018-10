"Operazione Nas" su canale Nove, i carabinieri di Pescara ispezionano uno stabilimento balneare

I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara protagonisti in tv dell'episodio 26 di "Operazione Nas", format in onda su canale Nove che segue con le telecamere alcune operazioni degli uomini in divisa.

Nella puntata, andata in onda lo scorso 8 ottobre, i militari dell'Arma, coordinati dal maggiore Domenico Candelli, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato uno stabilimento balneare del lungomare della città adriatica allo scopo di verificare le condizioni igienico-sanitarie e la regolare assunzione di collaboratori e dipendenti.

Nel corso dell'estate scorsa sono stati sottoposti a controllo sedici stabilimenti balneari (due hanno subìto un provvedimento di chiusura) con il riscontro di 14 infrazioni amministrative e una penale.

L'ispezione nello stabilimento si conclude con una multa di 5.500 euro e la distruzione di 25 chili di pesce crudo.

La parte riguardante l'operazione dei carabinieri del Nas di Pescara inizia dal minuto 5.46 del video.

