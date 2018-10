"Operazione Nas" su canale Nove, i carabinieri di Pescara nei luoghi della movida

I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara protagonisti in televisione dell'episodio 25 di "Operazione Nas", programma televisivo in onda su canale Nove.

Nella puntata, andata in onda lo scorso 5 ottobre, i militari dell'Arma, coordinati dal maggiore Domenico Candelli (insieme ai colleghi territoriali della Stazione di Pescara Scalo), si sono occupati di verificare un locale che si occupa di somministrazione e vendita di alcolici, con particolare attenzione rivolta ai giovani, per il contrasto alla vendita di alcolici ai minori.

Le telecamere mostrano come i carabinieri, prima in borghese, facciano ispezione in una birreria del lungomare nord riscontrando come diversi vendano alcol anche ai minorenni, violando così la legge.

Subito dopo i militari dell'Arma controllano anche un venditore ambulante con un furgone.

La parte riguardante l'operazione dei militari pescaresi inizia dal minuto 5.35 del video.

Per vedere l'intera puntata basta cliccare QUI.