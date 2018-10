"Operazione Nas" su canale Nove, la puntata con i carabinieri di Pescara

I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara protagonisti in televisione dell'episodio 27 di "Operazione Nas", format in onda su canale Nove.

Le telecamere della trasmissione hanno seguito i militari dell'Arma, coordinati dal maggiore Domenico Candelli, durante un'ispezione in un bed and breakfast della provincia.

Nella puntata andata in onda martedì scorso, 9 ottobre, i carabinieri si trovano di fronte la proprietaria di una struttura ricettiva che a fatica riesce a giustificare la presenza di un numero eccessivo di camere da letto rispetto a quelle previste dalla legge regionale (4 camere e 10 posti letto).

Durante l'estate appena passata sono stati controllati 48 b&b di cui 18 segnalati all'autorità giudiziaria e 30 alla Asl.

La parte riguardante l'operazione dei militari pescaresi inizia dal minuto 5.47 del video.

Per vedere l'intera puntata basta cliccare QUI.