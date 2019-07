Street Art, a Pescara l'opera di Cristina Donati Meyer "Rubly, rubacuori" dedicata a Salvini - FOTO

Si chiama “Rubly rubacuori” l'opera di street art realizzata dall'artista milanese Cristina Donati Meyer a Pescara, in pieno centro. L'opera si trova infatti all'angolo fra via Siena e via Firenze, ed è una parodia del ministro dell'interno Salvini che lo rappresenta come un bambino gioca in spiaggia, con una ruspetta e tanti rubli russi e sullo sfondo il mare, un barcone e persone che annegano. Il titolo è ispirato alla parodia di Berlusconi per il caso "Rubi" tramutata in "Rubli" che, secondo l'artista, ruba il cuore ed il consenso degli italiani con i rubli russi degli oligarchi ex sovetici.

Come spiega la Donati Meyer:

Il capo del Viminale, nelle vesti di un bimbo sghignazziante e sornione, gioca sulla spiaggia, mentre gli italiani affogano nella crisi economica e i migranti/profughi affogano nel Mare “Mostrum”. Il ministro dell’Interno gioca la propria perenne campagna elettorale disumana sulla pelle di una manciata di naufraghi e lancia accuse folli alla magistratura, mentre intasca milioni di rubli da oligarchi russi, per il sostegno offerto alla Russia di Putin, contro le sanzioni e per la guerra nel Donbass. Ogni giorno che leggo le uscite del ministro dell’Interno me lo immagino proprio così, come un bimbo viziato e capriccioso, con deliri di onnipotenza, intento a giocare con ruspe, fondi russi, esseri umani, naufraghi, migranti, oppure a twittare compulsivamente

L'artista ha già realizzato altre opere in Italia dedicate a Salvini, dedicando negli anni altre creazioni per contestare Trump, Putin ed Orban.