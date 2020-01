Terzo open day dell'istituto Di Marzio Michetti all'insegna dei motori ecosostenibili - FOTO

Terzo open day dell'istituto Di Marzio - Michetti dedicato all'indirizzo Meccanica ed in particolare alle ultime tecnologie e frontiere per fornire motori per le auto sempre più ecologici, dagli ibridi passando a quelli completamente elettrici. Dell'evento ha fatto anche parte il convegno ‘Ipsias verso Emissioni Zero’ con la partecipazione del presidente di Confcommercio Pescara Danelli. L'iniziativa è stata coordinata dalla dirigente scolastica Ascani, che ha sottolineato come l'indirizzo Meccanica Mat – Manutenzione e Assistenza Tecnica formi ogni anno ragazzi con profili di alto spessore tecnico, pronti per essere inseriti fin da subito nel mondo del lavoro. Durante l'open day, sono state eseguite dimostrazioni di diagnostica nell'officina, con un'esposizione di auto ibride della Toyota ed attrezzature specifiche.

Presente anche il sindaco Masci che ha commentato:

“Una società migliore si costruisce migliorando la qualità dell’ambiente delle città in cui viviamo che ci rappresentano e pare dunque naturale e opportuno che oggi un indirizzo di studio tanto specifico si impegni in prima persona preparando i professionisti che, una volta usciti dalle aule, dovranno cercare soluzioni per garantirci una mobilità carrabile sempre più sostenibile”

Il presidente Danelli ha aggiunto che è in atto una transizione energetica e quindi l'Italia deve farsi trovare preparata sul fronte dell'innovazione e delle fonti rinnovabili, con la Iveco che fra due anni proporrà tir completamente elettrici. I ragazzi hanno poi accompagnato i genitori e le famiglie presenti per l'open day a visitare le officine ed i laboratori di meccanica.