Bellezza, benessere e moda al centro del terzo open day dell'Istituto Di Marzio - Michetti

Terzo ed ultimo open day dell'istituto Di Marzio - Michetti di Pescara dedicato al mondo del benessere, della bellezza e fashion e della moda. I ragazzi e le ragazze dell'istituto, infatti, hanno sfilato con gli abiti disegnati dai loro compagni, per una giornata dedicata a tutte le famiglie e studenti interessati alle prossime iscrizioni agli istituti superiori cittadini.

La dirigente scolastica Ascani, ha sottolineato come questi appuntamenti siano fondamentali per mostrare come l'istituto riesca perfettamente a coniugare l'attività didattica e di apprendimento classica, alla valorizzazione della professionalità sul campo, con ore di laboratorio dedicate ai vari indirizzi professionali a disposizione degli studenti.

“Al pubblico presente, alle famiglie che hanno visitato il nostro Istituto abbiamo mostrato i talenti che crescono nella

nostra scuola, quegli artigiani della moda che alla preparazione manuale, laboratoriale, affiancano la formazione culturale”

Oltre alla sfilata in passerella lungo la scalinata centrale dell'istituto, è stato allestito un vero salone di bellezza offrendo a uomini e donne una consulenza sul look oltre ad acconciature e pettinature gratis e prove di make up.