Onorificenze “al Merito della Repubblica Italiana”, a Pescara nominati 10 Cavalieri e un Ufficiale: i nomi [FOTO]

Sono in totale 11 le persone della provincia di Pescara che hanno ricevuto le onorificenze dell'Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”.

La cerimonia di consegna per un Ufficiale e 5 Cavalieri si è svolta in Prefettura ieri, lunedì 22 giugno.

A conferire le onorificenze, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

A riceverle cittadini residenti nella nostra provincia che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili, sociali e culturali.

Questo l'elenco completo:

UFFICIALE

Antonio Colazzilli, maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri, residente a Moscufo.

Cavaliere

Roberto Cavicchia , pensionato, residente a Cepagatti ;

Arturo D'Addona , luogotenente carica speciale dell'Arma dei carabinieri, residente a Città Sant' Angelo ;

Tiziana Filippini , dirigente medico del ministero della Salute, domiciliata a Pescara ;

Graziano Leone , luogotenente carica speciale dell'Arma dei carabinieri, residente a Pescara ;

Giuseppe Padula , pensionato, residente a Spoltore ;

Alfonso Patriarca , insegnante-direttore Conservatorio di Musica di Pescara, residente a Montesilvano ;

Claudio Speranza , Commissario della polizia di Stato, residente a Rosciano ;

Marco Toppetti , maggiore del Corpo della guardia di finanza, residente a Montesilvano;

Francesco Paolo Valentini , imprenditore agricolo, residente a Loreto Aprutino ;

, imprenditore agricolo, residente a ; Angelo Valori, docente del Conservatorio Statale di Musica di Pescara, residente a Pescara.

Quest’anno la tradizionale cerimonia di consegna delle distinzioni onorifiche, in considerazione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus Covid-19 e nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale e di altre misure di contenimento, non è avvenuta, come di consueto, il 2 giugno nell’ambito celebrativo del 74° anniversario di proclamazione della Repubblica Italiana. A consegnare è stato il viceprefetto vicario in sede vacante, Carlo Torlontano, di concerto con i sindaci dei rispettivi Comuni di residenza.