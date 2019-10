La tanto attesa risposta da parte di Papa Francesco è arrivata tempestiva e puntuale. Pochi giorni fa, all'indirizzo dell'associazione onlus "Family Life" di Pescara, è stata recapitata una lettera proveniente dalla Santa Sede che annunciava l'accettazione da parte della segreteria di Stato del Vaticano riguardo la richiesta di un contributo economico per la realizzazione della "Casa di Angelo", lodevole progetto, avviato lo scorso mese di agosto.

Si tratta di una struttura in legno prefabbricata che sorgerà su un terreno ricevuto in dotazione nel nucleo abitativo di Arola, nel territorio di Acquasanta Terme. Il nome scelto fa riferimento alla memoria del piccolo Angelo di soli 3 anni, tragicamente scomparso dopo il sisma che ha colpito nel 2016 il centro Italia.

La destinazione d'uso è per lo svolgimento di attività ricreative e di aggregazione per gli abitanti del posto che non hanno più nessun luogo dove ritrovarsi e socializzare. I terremotati di Marche e Umbria, in particolare di Amatrice, Norcia, Paggese e, appunto, Acquasanta Terme, hanno ricevuto più volte aiuti e gesti di solidarietà da parte della attivissima realtà associativa presieduta da Giovanna Medoro.

Grazie all'intercessione di don Rodolfo Soccio, parroco della chiesa di San Gabriele dell'Addolorata di via Rio Sparto a Pescara, il Santo Padre ha garantito un sostanzioso contributo economico che servirà a coprire in parte le spese di costruzione dell'edificio.

Questo il passaggio epistolare più significativo, a firma del Cardinale Konrad Krajewski, con incarico di Elemosiniere di Papa Francesco: