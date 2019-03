Omicidio Jennifer Sterlecchini: sit in davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila

Sit in per chiedere giustizia per le vittime del femminicidio ed eliminare lo sconto di pena per Davide Troilo, l'uomo che nel dicembre 2017 uccise a coltellate l'ex compagna Jennifer Sterlecchini. Ad organizzarlo l'associazione "Insieme per Jennifer" che sarà davanti la sede della Corte d'Appello dell'Aquila ed entrerà in aula assieme a Fabiola Bacci e Jonathan Sterlecchini, rispettivamente madre e fratello di Jennifer.

Il presidio si terrà domani 14 marzo dalle 9 alle 13. L'associazione si batte per eliminare lo sconto di pena per chi compie un femminicidio ed omicidio in genere previsto in caso di rito abbreviato, con la condanna di 30 anni in primo grado che potrebbe essere dimezzata.