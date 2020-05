Gli oli di Rustichella d'Abruzzo premiati a New York: sono i migliori al mondo. L'azienda di Pianella ha conquistato il prestigioso Golden Award 2020 nel concorso internazionale The World’s Best Olive Oils 2020, dove concorrevano etichette da ogni continente.

Sono 2 le referenze di Rustichella che sono state insignite del riconoscimento:

l’Intosso, varietà mono cultivar 100% abruzzese

il classico olio extravergine d’oliva, varietà dritta e leccino

Queste olive, coltivate tutte sul territorio abruzzese, ancora oggi sono raccolte con la tecnica della “Brucatura manuale” che consente di preservare sia l’integrità degli oliveti secolari sia la qualità superiore delle olive. Dunque la qualità è stata dimostrata non solo nella pasta, settore di cui Rustichella è già leader, ma anche nella produzione di olio:

