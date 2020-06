L'Old Motors Club D'Abruzzo dona un ventilatore polmonare da 10 mila euro alla Asl di Pescara

Hanno donato un ventilatore polmonare di ultima generazione da 10 mila euro, alla Asl di Pescara che lo utilizzerà in caso di necessità per i pazienti intubati. Protagonisti del bel gesto di solidarietà i membri dell'Old Motors club d’Abruzzo del presidente Renato Braconi che questa mattina, con una piccola cerimonia che si è tenuta in sala consiliare a Pescara, ha donato il dispositivo al direttore generale Asl Caponetti ed al primario dell'Uoc malattie infettive di Pescara Parruti.

Il Comune, spiegano il sindaco Masci e l'assessore Martelli, ha accolto con entusiasmo la proposta del circolo e del presidente Braconi, che si sono impegnati al massimo durante la fase peggiore della pandemia per dare una mano alle famiglie ed ai sanitari. Il ventilatore con propulsione a turbina, dotata di amplio display a colori touuch screen e ha la caratteristica di essere portatile e adatta all’uso anche in reparti sub-intensivi non solo per le patologie pneumologiche ma anche per quelle

di neonatologia e medicina d’urgenza.

Masci ha dichiarato:

Pescara conferma una straordinaria vocazione, potendo contare su una rete di solidarietà sociale che vede decine di associazioni impegnate in prima linea per dare una mano alle strutture pubbliche che si battono per aiutare i sofferenti e le fasce più deboli della popolazione. Ringrazio l’Old Motors Club d’Abruzzo per questo bellissimo gesto; realtà come questa fanno onore alla città e ci rendono tutti orgogliosi.

Il direttore Asl Caponetti ha spiegato che entro due mesi l'ospedale Covid sarà completato e questa apparecchiatura sarà sicuramente funzionale e molto utile, mentre Braconi ha ricordato che a causa del Coronavirus non è stato organizzato il 32esimo raduno dannunziano, e quindi le risorse liberate sono state utilizzate per un gesto di solidarietà.