Mister Oddo festeggia i 15 anni della sua associazione benefica assieme al sindaco Masci

Cena di beneficenza alla Fattoria Turchi di Francavilla al Mare per festeggiare i 15 anni dell'Associazione "Massimo Oddo Onlus" fondata dal neo allenatore del Perugia, dal fratello Giovanni e da Gianluca Di Felice. Insieme a tanti sostenitori è stato ripercorso il cammino che dal lontano 2004 ha permesso di portare concreti aiuti in Italia e all'estero, soprattutto per I giovani, con progetti dedicati all'istruzione ed allo sport.

Tra i presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'assessore Luigi Albore Mascia, il consigliere Manuela Peschi e Nella Grossi, presidente del club delle "Donne Biancazzurre".

Ha presentato la serata Mila Cantagallo illustrando anche il prossimo evento che si terrà presso la gioielleria "Officina Complicato" il 6 luglio alle 19 per aiutare il reparto di Pediatria di Pescara. Non sono mancate le domande a Massimo Oddo su come vivrà le prossime fatidiche sfide fra Pescara e Perugia visto il suo legame con la città e la società biancazzurra. Il mister ha risposto con il consueto fair-play elogiando il nuovo allenatore del Pescara e richiamando l'importanza dei valori dello sport e del rispetto fra club.