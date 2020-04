Il Nursind saluta l'infermiere Di Berardino morto di Coronavirus: "Colpa dell'incompetenza, presunzione e negligenza"

Anche il sindacato degli infermieri Nursind, dopo l'ordine professionale di Pescara, ha voluto salutare e ricordare Francesco Di Berardino, l'infermiere di Scafa deceduto nei giorni scorsi a causa del Coronavirus. L'uomo era in servizio all'ospedale di Popoli, dove sarebbe stato contagiato da una paziente trasferita da Pescara e che è risultata positiva solo dopo tre tamponi. Il sindacato parla di un martire sul lavoro, una morte causata da scelleratezza, l’incompetenza, la presunzione e la negligenza per la mancanza di dispositivi di protezione forniti in modo adeguato e sufficiente al personale sanitario che è in servizio in tutti gli ospedali abruzzesi.

Quei dispositivi avrebbero permesso a tutti noi di proteggerci e di proteggere i cari che vivono nelle nostre case, ma tutto questo ci è stato impedito da grandi illustri menti (pagati profumatamente) che non hanno capito. Al contrario dei nostri colleghi loro non sono in trincea, si trovano nelle retrovie, nascosti, dove difficilmente può avvenire il contagio. Sanno solo parlare, infatti hanno gonfiato mongolfiere con le chiacchiere; sanno scrivere, riempiendo faldoni pieni di carte. Alla fine di tutto questo però se al personale sanitario non vengono dati gli strumenti (dpi ) necessari per proteggersi, il tutto si tradurrà in niente, il vento porterà via le chiacchiere ed i cestini si riempiranno delle carte prodotte

Il Nursind conclude, come fra l'altro aveva fatto anche l'Opi di Pescara, ribadendo che gli infermieri e medici morti non sono eroi o angeli, ma veri e propri martiri.