Nuovo semaforo dotato di telecamere anche in piazza Duca D'Aosta

Sono terminati nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, i lavori per l'installazione del nuovo semaforo in piazza Duca D'Aosta a Pescara.

Nell'incrocio con corso Vittorio Emanuele II e via Caduta del Forte è stato anche aggiunto un attraversamento pedonale.

Lo scopo è quello di garantire una maggiore sicurezza delle persone all'altezza della fermata dell'autobus.

L'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, nel sottolineare come si sia trattato dell'operazione "più complessa tra quelle finora effettuate in centro città" fa sapere che il nuovo impianto semaforico è dotato di telecamere che rileveranno i flussi di traffico, sia dei mezzi che dei pedoni, consentendo una fasatura progressiva dei semafori.

"In questo modo", conclude, "già tra qualche giorno, potremo avere una perfetta sincronizzazione tra i tre gruppi di semafori che abbiamo installato in questi mesi lungo corso Vittorio Emanuele II: gli altri due sono quelli all'altezza degli incroci con via Venezia e con via Ravenna.