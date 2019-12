Quasi finiti i lavori del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara

Si avviano verso la conclusione i lavori di realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

Il punto sulla costruzione della nuova struttura di emergenza/urgenza è stato fatto questa mattina, martedì 3 dicembre, dal direttore generale della Asl facente funzioni, Antonio Caponetti, insieme agli assessori Nicla Di Nisio e Luigi Albore Mascia.

Il cronoprogramma dell'intervento prevede che i lavori saranno terminati tra un paio di mesi, entro gennaio/febbraio.

Concluse tutte le opere interne della nuova struttura si dovranno eseguire le operazioni di collaudo, acquistare le attrezzature e poi trasferire l'attuale pronto soccorso. Inoltre si dovrà ultimare le opere relative alla viabilità esterna di cui si occuperà il Comune quale stazione appaltante, come il completamento della rotatoria tra via Fonte Romana e via Monte Faito e la nuova guardiola posta all'ingresso del pronto soccorso.

È stato anche annunciato quando la nuova struttura sanitaria verrà inaugurata: il nuovo pronto soccorso sarà operativo dalla prossima estate, tra circa 6 mesi circa.