Arriva un nuovo percorso per il Pedibus di Spoltore [FOTO]

A Spoltore arriva un nuovo percorso per il Pedibus: la sperimentazione è iniziata lo scorso 20 maggio e ha incontrato grande entusiasmo, con un crescente numero di partecipanti. Così, per fare fronte alle richieste, il Comune ha provveduto a introdurre una seconda linea, con partenza in Largo Di Marzio alle ore 8. Gli orari di partenza e ritorno sono modulati su quelli delle lezioni della scuola primaria.

L'altro Pedibus parte da Palazzo di Città: il periodo di prova riguarda gli alunni della scuola primaria del Centro Urbano di Spoltore e durerà fino al prossimo 7 giugno. Ogni linea del pedibus al momento conta 20 posti: per iscriversi è disponibile un modulo sul sito Internet istituzionale.