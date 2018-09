Nuovo mercatino etnico, il sindaco non molla: "I lavori vanno avanti"

Nessuno stop al cantiere per la realizzazione del nuovo mercatino etnico nel tunnel della stazione. Il sindaco di Pescara Alessandrini non cede alle richieste delle associazioni di cittadini, commercianti e del centrodestra che ieri sono tornati a protestare davanti al cantiere, parlando di una spesa inutile e di un mercato che di fatto riporterà l'illegalità e la contraffazione in pieno centro.

“I lavori del cantiere del mercatino entico e dell’integrazione non sono affatto bloccati. Nella giornata di oggi la ditta che si è aggiudicata l’appalto ha proceduto alla demolizione di un muro e riprenderà le attività nella giornata di lunedì. Questo accadrà secondo il cronoprogramma deciso dal direttore dei lavori e secondo l’organizzazione che la ditta si è data per dare esecuzione al capitolato del progetto approvato in Consiglio Comunale”

Intanto il M5S, con il gruppo consiliare, ribadisce la propria contrarietà al mercatino etnico chiedendo che gli ambulanti regolari vengano integrati all'interno dei mercati rionali, evitando la realizzazione di un nuovo "ghetto" dove nel giro di pochi giorni tornerenne a regnare l'illegalità: