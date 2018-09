Nuovo mercatino etnico, il sindaco: "L'illegalità c'era prima, ora regole e controlli"

Il mercatino etnico nel tunnel della stazione non è illegale ed anzi, si tratta di un atto concreto che elimina l'illegalità che ha contraddistinto la zona dell'area di risulta per oltre 20 anni. E' la secca replica del sindaco Alessandrini alle proteste di questa mattina durante il sit - in contro l'avvio dei lavori per realizzare il mercatino per un costo di 250 mila euro.

Il primo cittadini evidenzia come adesso ci saranno controlli costanti e tutti dovranno rispettare le regole: