Terminata la posa del nuovo asfalto in via Caduta del Forte [FOTO]

Terminerà oggi, giovedì 21 marzo, il ripristino del manto stradale in via Caduta del Forte a Pescara.

L'intervento di rifacimento dell'asfalto e di messa in sicurezza è stato terminato dalla ditta che sta eseguendo i lavori in anticipo rispetto al programma.

Entro la serata di oggi sarà terminata la posa del nuovo asfalto nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e la rotatoria del Rampigna.

Domani e sabato si procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale ovvero strisce pedonali e strisce per la corsia riservata ai mezzi pubblici. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, come fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Natarelli, è quello di riaprire la via al traffico da domenica. Fino a domenica dunque la strada resterà chiusa e resta vigente il divieto di transito e di sosta.

Resta la deviazione del traffico veicolare e dei mezzi pubblici sulle parallele via Chieti e via Conte di Ruvo, che in questi giorni di cantiere si sono dimostrate pienamente efficienti come mobilità alternativa, visto che i disagi sono stati davvero inesistenti, malgrado la via sia una delle più importanti come accesso diretto al centro città.