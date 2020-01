Dieci nuovi motocicli a basso impatto ambientale per le consegne dei pacchi a Pescara

Nuovi motocicli a basso impatto ambientale a disposizione dei dipendenti di Poste Italiane a Pescara, per la consegna dei pacchi. Nel centro di recapito di via Volta, infatti, sono entrati in funzione 10 nuovi mezzi euro 4, che circoleranno anche a Francavilla e contribuendo ad abbattere le emissioni di Co2, oltre ad avere un baule fino a 90 litri di capienza, per trasportare un numero maggiore di pacchi.

Proprio per questo, Poste Italiane ha previsto l’introduzione di un nuovo modello di recapito, denominato “Joint Delivery”, che prevede le consegne pomeridiane dei prodotti e-commerce fino alle 19.45 e durante i weekend.

In provincia esistono già 8 tricicli elettrici a Pescara e 2 a Montesilvano, ai quali se ne aggiungeranno altri a breve, con velocità massima di 45 km/h ed autonomia di 60 chilometri di percorrenza.