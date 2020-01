Nuovi lampioni tra via Paolini, via Caduti per Nassiryia e via Rigopiano

L'assessore comuale ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, ha fatto sapere che nell'area della rotonda tra via Paolini, via Caduti per Nassiryia e via Rigopiano verranno a breve installati i nuovi lampioni.

"Le opere, così come la sistemazione del parcheggio adiacente, saranno possibili grazie ai risparmi ottenuti nel corso dei lavori - ha spiegato Mascia - e saranno utili a garantire più sicurezza sia per gli automobilisti che per i pedoni in un punto particolarmente delicato per il traffico cittadino".