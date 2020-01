Nuovi lampioni in via Cesare Battisti e via Lamarmora [FOTO]

Nuovi lampioni in via Cesare Battisti e via Lamarmora. Da qualche settimana, infatti, i nuovi pali della luce sono spuntati in alcuni tratti di queste strade, cominciando di conseguenza a rimpiazzare - seppur, al momento, solo parzialmente - gli storici lampioni "a pallone" che campeggiano sui marciapiedi da circa 30 anni.

Gli interventi, come detto, sono in corso d'opera e verranno completati, con ogni probabilità, dopo la fine delle vacanze di Natale. L'amministrazione Masci continua, così, a confermare il proprio interesse per la cosiddetta "minuta manutenzione", con una particolare cura verso la sostituzione degli elementi di arredo urbano che ormai risultano obsoleti. È già accaduto per i semafori intelligenti installati lungo corso Vittorio Emanuele, e sta succedendo adesso anche per l'illuminazione pubblica.

I nuovi lampioni, per la precisione, sono stati posizionati nell'ultimo isolato di via Battisti (quello, cioè, che dall'incrocio con via De Amicis va a sboccare su viale Muzii) e in via Lamarmora, una piccola parallela della strada parco che nasce dall'intersezione con via Isonzo e confluisce infine su viale Muzii.