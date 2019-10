Nuove tecnologie nel settore energetico, rischi e opportunità: se ne parla a Pescara

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara organizza il seminario su “Norme e classificazione dei rischi per Gmt e Trafo Mt Bt”. Appuntamento martedì 22 ottobre, dalle 14:30 alle 19, nella sala riunioni di RemaTarlazzi in via Salara Vecchia, 148. La partecipazione all’evento darà diritto all’acquisizione di 3 Cfp dagli ingegneri partecipanti.

Relatori saranno gli ingegneri Paolo Evaristo Mancini e Fabrizio Ciancetta (Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ed Economia - Università degli Studi dell’Aquila) e il perito industriale Roberto Zanarotti (Siemens Spa - It Si-Ds).

Programma

14:30 Arrivo e Registrazione partecipanti

14:45 Ingegner Paolo Evaristo Mancini - Terzo Settore: Il ruolo dell’ingegnere dell’informazione nell’ambito delle attività dell’Ordine

15:45 Ingegner Fabrizio Ciancetta – Le nuove tecnologie nel settore energetico

16:50 Coffee Break

Perito Industriale Roberto Zanarotti – Siemens Spa (IT SI-DS)

17:00 Specifica Qmt e trasformatori alla luce delle nuove norme Cei En 62271-200 Ed. 2 e Cei En 50588-1

• specifiche quadri di media tensione;

• il data-sheet del quadro elettrico;

• specifiche Trasformatori;

• il data-sheet del trasformatore

18:00 Classificazione dei rischi

• per le Persone (folgorazione, arco elettrico);

• per l’Ambiente (impronta ambientale, campo Em);

• per l’Impianto (rischio incendio, manutenibilità)

18:30 Soluzioni per la riduzione dei rischi

• grado di protezione, tenuta all’arco interno;

• quadri isolati in gas con interruttore in vuoto, limiti di legge dei Cm;

• documentazione Emc per i quadri di media tensione

• quadri classificati Pm, Qmt esenti da manutenzione