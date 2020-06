Nuove passerelle per disabili nelle 3 spiagge libere di Pescara che ne erano prive

Avviati i lavori per l'installazione delle nuove passerelle per disabili sulle spiagge libere di Pescara.

Gli interventi sono iniziati nelle 3 spiagge libere dove erano assenti e lo scopo è quello di consentire l'accesso al mare a tutti i cittadini.

A farlo sapere sono gli assessori comunali Nicoletta Di Nisio (Politiche per la disabilità) e Mariarita Paoni Saccone (Demanio) che ieri, giovedì 11 giugno, hanno eseguito un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

La novità è che sono state completamente modificati i progetti esistenti prevedendo non solo una passerella in cemento, e non altri materiali che avrebbero potuto rendere difficoltoso il percorso, ma la creazione di ampi spazi all’inizio, a metà ed alla fine per meglio consentire la mobilità delle carrozzine soprattutto se i fruitori non sono accompagnati, rendendo così ancora più autonomi chi aveva problemi per raggiungere il mare. Da quest’anno le passerelle arrivano sino alla battigia e non più lontano dalla riva.

«Quest’anno», dice l’assessore Di Nisio, «oltre alla normale manutenzione ed eventuale ripristino di alcuni tratti delle passerelle, abbiamo fatto iniziare i lavori con l’installazione nei luoghi ove erano assenti. Le abbiamo dotate di aree, che possiamo definire di “sosta” all’inizio, a metà e alla fine del percorso. Sono spazi ampi che consentono una mobilità sicura e attenta alle esigenze di chi ha necessità di spostarsi in carrozzina. Le passerelle, poi, terminano proprio in prossimità della battigia. Vogliamo fare in modo che chi vuole andare al mare e bagnarsi, lo possa fare in modo autonomo e senza per forza essere con un accompagnatore. Ringrazio per la fattiva collaborazione sia l’assessore Saccone che la ditta e gli operai che celermente, appena approvato l’iter per i lavori, si sono messi celermente al lavoro che si concluderanno nei prossimi giorni».

