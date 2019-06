Arrivano 5 ambulanze in più per il 118 di Pescara [FOTO]

Sono in arrivo entro oggi 5 ambulanze in più per il 118 di Pescara. La gara d'appalto, infatti, è stata finalmente sbloccata, ed è una bella notizia, se si considera che al momento il 118 dispone di 3 mezzi di soccorso che avevano ormai bisogno di un ricambio.

Le nuove ambulanze sono state prodotte a Pistoia da Mariani. Diventa adesso più concreta la possibilità di aprire una postazione del 118 anche a Pescara sud, come già richiesto a suo tempo dalla Regione Abruzzo, mentre ci si augura che dopo le ambulanze venga potenziato anche il personale a bordo.