Nuova rotatoria Pronto Soccorso di Pescara: arriva il sì della giunta

Approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo per la realizzazione della nuova rotatoria in via Fonte Romana, nei pressi dell'ingresso del nuovo pronto soccorso dell'ospedale. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, ricordando che si tratta di un'opera che comprende una radicale modifica alla viabilità nella zona, costato circa 420 mila euro di cui 100 mila investiti dal Comune e 320 mila dalla Asl.

Lo spartitraffico attualmente presente verrà sostituito da una rotatoria:

"E’ un lavoro importante perché parte dalla piena sintonia con la Asl di Pescara e per questo voglio ringraziare il manager Armando Mancini che ha capito l’importanza di un lavoro unitario allorché con il nuovo ingresso del realizzando Pronto Soccorso, le ambulanze rientreranno proprio nell’area dove sorgerà la rotatoria. Ora parte la gara di appalto, si punta a iniziare i lavori a fine febbraio inizio marzo e sono sicuro che la cittadinanza apprezzerà moltissimo questa opera che fluidificherà la circolazione in un incrocio di massimo afflusso di auto e ambulanze. Ancora una volta dimostriamo di saper centellinare i nostri interventi sui lavori pubblici, intervenendo solo laddove è necessario per la sicurezza degli utenti della strada”