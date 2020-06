Nuova recinzione per il parco di Santa Teresa di Spoltore [FOTO]

Quella che era già presente non versava in ottime condizioni. Ecco che cosa ha dichiarato il sindaco Luciano Di Lorito:

"Questo parco è il fiore all'occhiello di Santa Teresa, l'angolo della frazione più bello e frequentato, in prossimità poi di Chiesa e scuola. In queste settimane abbiamo ripetuto più volte le sanificazioni e per fare in modo che le famiglie potessero sentirsi sicure, anche psicologicamente, nel frequentare questo spazio all'aperto, dopo tanti giorni costretti in casa".

Il primo cittadino ricorda poi che "in via precauzionale chiediamo a bambini e adulti di non utilizzare giochi, altalene o altre attrezzature sportive installate al loro interno. Si tratta comunque di una prudenza che contiamo sia possibile superare a breve".