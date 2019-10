Nuova Pescara, le ragioni del no di Licio Di Biase spiegate in cinque punti

No alla Nuova Pescara, per cinque punti e ragioni. L'ex presidente del consiglio comunale e storico Licio Di Biase interviene in merito al dibattito riguardante la nascita del "supercomune" derivante dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ieri a Montesilvano era stato presentato il comitato cittadino del no che è sceso in piazza per esprimere contrarietà alla fusione, mentre a Pescara è partito con notevole ritardo l'iter burocratico ed amministrativo per arrivare alla costituzione del nuovo soggetto amministrativo.

Di Biase evidenzia come il referendum popolare in cui i cittadini scelsero di appoggiare la Nuova Pescara fu realizzato in contemporanea alle elezioni amministrative, senza un'adeguata informazione e dunque non nelle condizioni migliori ed oggettive per permettere ai cittadini di scegliere in modo oculato, conoscendo tutti i pro ed i contro dell'iniziativa.