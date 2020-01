L'assemblea costitutiva della Nuova Pescara il 23 gennaio

È stata convocata per giovedì 23 gennaio l'assemblea costitutiva della Nuova Pescara.

Lo scopo della riunione, come riferisce l'agenzia Dire, è quello di accelerare il processo di fusione con Montesilvano e Spoltore.

Ieri, a Pescara, si sono incontrati il sindaco Carlo Masci con il primo cittadino montesilvanese Ottavio De Martinis e il vice sindaco spoltorese Chiara Trulli.

All'ordine del giorno dell'assemblea costitutiva l'esame della relazione semestrale sulla procedura di fusione. Il 21, intanto, si terrà una riunione propedeutica dell'Ufficio di presidenza dello stesso organismo al fine di predisporre una risoluzione da portare in aula in cui saranno inserite le proposte e le indicazioni per la costituzione delle Commissioni tecniche. Occasione anche per calendarizzare i lavori della Commissione Statuto e l'istituzione di tavoli tecnici sui principali servizi da mettere in Comune. All'incontro hanno partecipato anche i presidenti dei Consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore, Marcello Antonelli, Ernesto De e Lucio Matricciani.