Nuova organizzazione del personale e dei servizi di trasporto pubblico: ecco come cambierà Tua nella fase 2

Cambia l'organizzazione interna e dei servizi al pubblico di Tua, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese. Lo ha fatto sapere il presidente Giuliante, sottolineando come la riapertura dopo il lockdown che presumibilmente scatterà dal 4 maggio, comporterà una vera e propria rivoluzione aziendale non solo per quanto riguarda l'organizzazione del personale amministrativo e di servizio, ma anche per la gestione e l'assetto dell'offerta delle corse agli utenti, per tutelare gli oltre 1400 lavoratori ed i passeggeri che ogni giorno utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi.

Il personale amministrativo lavorerà su due turni, dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 19.30. Nei 30 minuti di intervallo ci sarà la sanificazione degli ambienti di lavoro comuni, con un'altro passaggio a fine giornata. Il personale lavorerà 27 ore e mezza su cinque o sei giorni, mentre le 11 ore e 30 minuti mancanti dalle canoniche 39 saranno compensate, in questa fase, dall'assegno di cassa integrazione. Le stesse direttive sono valide anche per il personale part time, con la possibilità di accogliere richieste temporanee di trasformare il contratto da pieno a parziale. Saranno attivati anche dei corsi formativi a distanza nell'ottica di una sempre maggiore digitalizzazione del lavoro del personale amministrativo.

Il personale tecnico lavorerà su due turni con distanziamento sociale: n particolare, i manutentori eseguiranno gli interventi sui veicoli sia garantendo il combinato ditte esterne/lavori interni, sia assicurando la tracciabilità di ogni attività in modo informatizzato. Tua ha predisposto un sistema di sanificazione nelle officine che consiste in due interventi quotidiani, a metà e fine giornata.

La rimodulazione dei servizi

Sul fronte delle corse e servizi agli utenti, anche qui Tua prevede una nuova riorganizzazione del trasporto pubblico garantendo una distribuzione uniforme per l'intero arco della giornata, superando le logiche delle fasce di punta e fasce di morbida. Giuliante ha aggiunto:

In un'organizzazione del tutto nuova, è indispensabile una maggiore sensibilità da parte delle diverse amministrazioni locali abruzzesi in termini di corsie preferenziali dedicate esclusivamente al trasporto pubblico locale ed una razionalizzazione degli stalli e delle fermate per aumentare la velocità commerciale delle corse e per meglio garantire la sicurezza dei viaggiatori. Pertanto è necessario rimodulare la logica "meramente TPL" per raggiungere un duplice e contemporaneo obiettivo: rendere più competitivo il trasporto pubblico e consentire l'effettuazione di più corse in un determinato arco temporale.

Saranno previsti anche servizi "express" con corse che consentiranno la velocizzazione dei collegamenti, e i servizi “Dial a Ride” (servizi a chiamata, anche detti demand responsive transport) con parametri flessibili per la frequenza, percorsi ed orari adattandosi di volta in volta alla domanda di mobilità richiesta. Una soluzione di questo genere appare utile nelle zone meno popolate e nelle fasce orarie notturne. Infine saranno potenziati tutti i servizi digitali come lo smart working, l'app"Tuabruzzo", il sistema di prenotazione delle corse, applicazioni di controlli degli accessi sulle corse.