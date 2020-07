Entro fine anno sarà pronta la nuova caserma dei carabinieri di Manoppello [FOTO]

Sarà pronta entro la fine dell'anno la nuova caserma dei carabinieri di Manoppello.

I lavori per la costruzione proseguono infatti rapidamente come fanno sapere dal Comune.

La struttura della nuova caserma è stata realizzata rispettando tutti i parametri previsti in tema di edilizia sostenibile e risparmio energetico con produzione autonoma di energia elettrica e termica, attraverso pannelli solari.

La nuova "casa" dei carabinieri sarà a Manoppello Scalo in via d'Annunzio in un'area di circa 750 metri quadrati, ceduta al Comune tramite un accordo di programma nel 2003 da Staccioli. La spesa per l’intervento è pari a un 1 milione e 160 mila euro ed è finanziato con un contributo regionale di 900 mila euro (Fondi Masterplan 2018) e con ulteriori 260 mila euro di fondi comunali.

«I lavori, avviati nel settembre 2019 e appaltati alla ditta Di Prospero, proseguono spediti e, nonostante lo stop forzato nei mesi dell’emergenza Covid-19, l’intervento sul fabbricato è a buon punto», dice il sindaco Giorgio De Luca, che oggi nel corso del sopralluogo di verifica dello stato di avanzamento, ha incontrato il direttore dei lavori Silvio Sargiacomo, «realizzati i tramezzi, e parte degli impianti di un edificio di circa mille metri quadrati complessivi che ospiterà uffici e appartamenti di servizio, realizzato in posizione strategica proprio nei pressi della stazione ferroviaria, a ridosso dell'ingresso dell’autostrada e in corrispondenza dell’Interporto, e che permetterà il controllo sulle principali aree di accesso della città ed in grado di rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza del territorio. È in corso di definizione un ulteriore intervento sull’area immediatamente limitrofa alla nuova caserma dei carabinieri con la sistemazione dell’area circostante che sarà adibita a parcheggio ma in cui non mancheranno delle aree verdi, vista anche la vicinanza con il parco giochi. Entro fine 2020 saremo in grado di consegnare la nuova caserma all’Arma dei carabinieri un’opera pubblica fortemente voluta da questa Amministrazione che sarà finalmente realizzata dopo 16 anni».

