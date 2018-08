Nuova caserma carabinieri: in autunno il bando per completare 16 alloggi

Ripartirà in autunno il cantiere per il completamento di 16 alloggi destinati ai carabinieri nei pressi della nuova caserma in via Rigopiano. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Blasioli, che ha compiuto questa mattina un sopralluogo sul posto assieme a Guido Margiotta, direttore tecnico della sede locale del Provveditorato delle Opere Pubbliche.

Si tratta dunque di un'altra incompiuta che verrà completata, sottolinea il vicesindaco che ha poi illustrato tutti i prossimi passi operativi:

"Possiamo presumere quindi che ad ottobre verrà bandita la gara per la fase del completamento dello stabile da cui nasceranno 16 alloggi, e che permetterà anche di dismettere i precedenti alloggi e quindi i fitti passivi. Aggiudicata la gara occorreranno 270 giorni da capitolato per concludere il lavoro il cui ammontare è di 1341.000 euro. Intanto la struttura si presenta senza intromissioni abusive. Il piazzale è pulito ed il materiale esistente serve per gran parte al prossimo lotto dei lavori. E’ questo il modo di lavorare e collaborare con il Provveditorato delle Opere Pubbliche che fa capo al Ministero delle Infrastrutture, un modo di lavorare che avvantaggerà in termini di sicurezza tutto il rione ospedale."

La presenza della nuova caserma servirà anche per eliminare degrado e contrastare la presenza di sbandati, spacciatori e tossicodipendenti che spesso si ritrovano nelle aree ancora incustodite.