Nuova aula studio al Futuro Imperfetto 2.0 di Pescara

A partire da oggi (11 febbraio) il circolo Futuro Imperfetto 2.0 sarà aperto anche nel pomeriggio, dal martedì alla domenica con orario 15-20, come aula studio e spazio di co-working.

Il servizio è completamente gratuito: servirà solo la tessera Arci, che se non avete già potete fare direttamente al circolo ad un costo di 5 € l'anno. Free wi-fi a disposizione di tutti gli avventori.



Come diceva Luciano De Crescenzo, "Lo studio non è lavoro ma la forma più gloriosa di gioco".