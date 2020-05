Nuono Saline Onlus denuncia: "Il fiume è inquinato. Serve maggiore attenzione"

Nuovo Saline Onlus, da sempre attenta alla tutela e alla salvaguardia del corso fluviale lancia un segnale di allerta riguardante i risultati delle ultime analisi. Dai detriti esaminati, in particolare frammenti di legname, sono emerse tipologie di rifiuti inquinanti classificati tra i "non pericolosi" e che in ogni caso vanno rimossi per evitare che possano riversarsi in mare.

Sono scorie frutto di un'azione criminale di smaltimento non autorizzato.

