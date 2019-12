"Non farti calpestare…il Fiore sei tu", seconda giornata contro la violenza sulle donne alla Di Marzio - Michetti

Secondo appuntamento all'ipsias Di Marzio - Michetti nell'ambito dell'iniziativa "Non farti calpestare…il Fiore sei tu" per sensibilizzare ed informare i giovani sul tema delle violenze contro le donne. Lunedì 9 dicembre alle 11 nell'aula magna dell'istituto ci sarà l'incontro organizzato dal Movimento per la Vita di Pescara – Sportello Antiviolenza coinvolgendo le terze, quarte e quinte classi dell'istituto. Presente il camper rosa della polizia di stato, la postazione mobile che stazione nei luoghi di aggregazione sociale e culturale, anche per raccogliere eventuali segnalazioni.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 con i saluti della dirigente Maria Antonella Ascani e del dirigente del liceo scientifico ‘Da Vinci’ di Pescara Giuliano Bocchia, del docente moderatore Giuliano Natale; a seguire gli interventi del presidente del Movimento per la Vita Maria Gina Fratalocchi; del consigliere regionale Vincenzo D’Incecco e dell’assessore comunale Adelchi Sulpizio; dell’ispettore superiore della Questura di Pescara Cinzia Di Cintio; dell’ispettore del nucleo operativo della Questura di Pescara Francesca Zuccaro; di Annarita D’Urbano, presidente e fondatrice dell’Associazione ISIDE – Insieme alle Donne nell’Essere; e del sovrintendente della Questura Landi. Durante la mattinata verranno proiettati filmati contro la violenza sulle donne.