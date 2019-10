Ospitalità in sala, anche un ristorante del Pescarese nella guida di "Noi da sala"

Sono in totale 5 su 159 i ristoranti della regione Abruzzo inseriti nella nuova guida realizzata dall'associazione "Noi di sala" (edita da Giunti Editore) e dedicata all'arte dell'ospitalità in sala.

Tra le 159 realtà ristorative di tutta Italia selezionate per la loro capacità di saper fare accoglienza e garantire un eccellente servizio, oggi aspetti fondamentali tanto nella ristorazione quanto nell’hôtellerie, c'è anche un locale del Pescarese.

Entra, quale unico ristorante della provincia di Pescara, La Bandiera di Civitella Casanova.

Questi i 5 ristoranti che rappresentano l’Abruzzo:

Al Metrò – San Salvo;

L’Angolo d’Abruzzo – Carsoli;

La Bandiera – Civitella Casanova;

Reale – Castel di Sangro;

Villa Maiella – Guardiagrele.

Obiettivo della guida è quello di mappare da Nord a Sud le migliori realtà ristorative del Paese, dove l’arte dell’ospitalità è di assoluta eccellenza, e allo stesso tempo raccontarne i protagonisti, che con grande devozione e professionalità valorizzano ogni giorno la "sala" e rendono speciale l’esperienza del cliente. E a farlo, per la prima volta in assoluto, è la nuovissima guida Noi di Sala “I protagonisti dell’Ospitalità nella Ristorazione Italiana” (Giunti Editore), presentata lunedì 7 ottobre a Roma.