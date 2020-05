Il Comune di Pescara aderisce alla campagna di Striscia la Notizia "No mozziconi a terra"

Il Comune di Pescara aderisce alla campagna “No mozziconi a terra” lanciata da Striscia la notizia, lo storico tg satirico di Canale 5.

Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'accordo in videoconferenza con Riccardo Trombetta.

La lettera di adesione, oltre a far partecipare l'amministrazione comunale alla campagna in favore dell'ambiente, impegna a porre in essere tutte le iniziative possibili per contrastare la cattiva abitudine di gettare a terra, se non addirittura dalle auto in corsa, i mozziconi delle sigarette, che rappresentano un veicolo inquinante che danneggia fortemente il decoro delle città e, soprattutto, non sono biodegradabili se non in tempi molto lunghi.

Infatti un mozzicone senza filtro impiega dai 6 ai 12 mesi per deteriorarsi; addirittura, nel caso dei mozziconi con filtro, questa forbice temporale è compresa tra i 5 e i 12 anni; se si tiene conto del fatto che in un anno vengono dispersi nell’ambiente in Italia, da 13 milioni di fumatori. ben 72 miliardi di mozziconi, si potrà ben immaginare la dimensione di un fenomeno che, anche a Pescara, non è certo assente. Da queste considerazioni ha preso le mosse la campagna del Tg satirico del gruppo Mediaset, e la città di Pescara da oggi entra a far parte del gruppo di enti locali che intende battersi per la difesa dell’ambiente.

I fumatori possono ritirare un “portacenere tascabile”. «Per questo», spiega il primo cittadino, «abbiamo fatto nostro lo slogan “No mozziconi a terra, no sigarette in bocca, no fumo nei polmoni”. Più in generale, riguardo all’ambiente, avremo anche 60 guardie volontarie che controlleranno chi vìola gli obblighi di raccogliere le deiezioni canine; abbiamo inoltre messo in atto una serie di attività per la cura di aiuole e spazi verdi, in questi ultimi giorni abbiamo anche rimosso rifiuti e reflui delle mareggiate dalla spiaggia».

