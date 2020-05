Niko Romito ospite virtuale dell'istituto alberghiero: "Ragazzi, volate alto"

Niko Romito è stato ospite a distanza del progetto Pon (Programmi Operativi Nazionali) dell'istituto alberghiero ‘De Cecco’. Lo chef stellato ha risposto alle domande dei 21 studenti iscritti al percorso formativo ‘Anno Zero’ sul giornalismo:

Nel confrontarsi con i ragazzi, parlando del loro futuro professionale, Romito è stato molto chiaro, precisando che bisogna essere sempre disposti a imparare, senza mai adagiarsi sugli allori:

“I suggerimenti che, dopo vent’anni di attività, mi sento di dare ai miei ragazzi in Accademia e agli studenti che sognano e studiano per diventare chef o anche operatori di sala e dell’accoglienza? Studiare ogni giorno, confrontarsi, essere sempre pronti ad alzare l’asticella, volare alto, osare accettando anche il rischio di cambiare. E poi avere sempre alte prospettive e non accontentarsi mai”.