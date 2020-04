Niente acqua a Pescara per lavori dell'Aca: data, orari e strade interessate

Niente acqua domani venerdì 3 aprile in alcune strade di Pescara. Lo ha fatto sapere l'Aca, annunciando un intervento urgente di riparazione sulla condotta idrica in via Sacco angolo via Lago di Capestrano che renderà necessaria la sospensione temporanea della fornitura idrica nella zona.

Le strade interessate sono:

via Sacco

via Gizio

via Lago di Nemi

via Melfa

via Venna

via Rava

via Vella

via Lago di Posta

via Lago di Piediluco

via Lago di Canterno

via Larino

via Turano

via Nora

via Lago di Giulianello

I lavori e la conseguente sospensione idrica inizieranno alle 9,00 e dovrebbero terminare, salvo complicazioni, alle 13,00. Anche le vie adiacenti potrebbero subire cali di pressione.