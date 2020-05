Niente acqua a Pescara Colli per un intervento dell'Aca

Niente acqua a Pescara Colli per un intervento programmato dell'Aca giovedì 21 maggio.

La sospensione dell'erogazione idrica si rende necessaria per consentire l'installazione di un impianto di riduzione di pressione sulla condotta principale di via Di Sotto (nei pressi dell'incrocio con via Colle Innamorati).

Lo scopo dell'intervento è quello di ridurre l’elevata pressione, causa principale di molte rotture dei tubi.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8:30 alle 12:30, salvo complicazioni in fase di realizzazione dei lavori, nelle seguenti vie:

via Colle Innamorati e traverse (fino all’intersezione con via Monti di Campli);

via Di Sotto e traverse (fino a via Monte Rotondo);

via Valle Fuzzina;

via Selva degli Abeti;

via Catani;

via Campo Felice.

Inoltre, non si possono escludere “cali di pressione” in altre vie adiacenti.